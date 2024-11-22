Меркель назвала главную проблему Трампа: при чем здесь Маск

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Марьян Ощановский
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает опасной будущую роль миллиардера Илона Маска в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Меркель назвала недостатки Трампа. Фото из открытых источников
Ангела Меркель отметила, что Трамп имеет альянс с крупными компаниями из Кремниевой долины, обладающими огромным капиталом.
Она также выразила обеспокоенность по поводу возможного чрезмерного влияния частного бизнеса на принятие политических решений, говоря о соцсети X, которой владеет Илон Маск.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.
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