Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает опасной будущую роль миллиардера Илона Маска в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Меркель назвала недостатки Трампа. Фото из открытых источников

Ангела Меркель отметила, что Трамп имеет альянс с крупными компаниями из Кремниевой долины, обладающими огромным капиталом.

"Если такой человек, как Маск, является владельцем 60% всех вращающихся в космосе спутников, то это должно вызывать у нас огромную обеспокоенность в дополнение к политическим вопросам", — подчеркнула Ангела Меркель.

Она также выразила обеспокоенность по поводу возможного чрезмерного влияния частного бизнеса на принятие политических решений, говоря о соцсети X, которой владеет Илон Маск.

"В условиях демократии политика никогда не бывает бессильна перед компаниями. Но важно уравновесить фурор в социальных сетях, например такой, который произвела "АдН в Германии", – добавила Меркель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.