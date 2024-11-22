logo

BTC/USD

99110.09

ETH/USD

3307.67

LTC/USD

90.86

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Меркель назвала главную проблему Трампа: при чем здесь Маск
commentss НОВОСТИ Все новости

Меркель назвала главную проблему Трампа: при чем здесь Маск

По ее мнению, Маск оказывает чрезмерное влияние на Белый дом

22 ноября 2024, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает опасной будущую роль миллиардера Илона Маска в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Меркель назвала главную проблему Трампа: при чем здесь Маск

Меркель назвала недостатки Трампа. Фото из открытых источников

Ангела Меркель отметила, что Трамп имеет альянс с крупными компаниями из Кремниевой долины, обладающими огромным капиталом.

"Если такой человек, как Маск, является владельцем 60% всех вращающихся в космосе спутников, то это должно вызывать у нас огромную обеспокоенность в дополнение к политическим вопросам", — подчеркнула Ангела Меркель.

Она также выразила обеспокоенность по поводу возможного чрезмерного влияния частного бизнеса на принятие политических решений, говоря о соцсети X, которой владеет Илон Маск.

"В условиях демократии политика никогда не бывает бессильна перед компаниями. Но важно уравновесить фурор в социальных сетях, например такой, который произвела "АдН в Германии", – добавила Меркель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/memoiren-von-angela-merkel-so-denkt-die-ex-kanzlerin-ueber-olaf-scholz-friedrich-merz-donald-trump-wladimir-putin-a-ecfb16e9-1ab9-452a-99e7-d5efa712caa6
Теги:

Новости

Все новости