Меркель сделала новое заявление о войне в Украине

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Slava Kot
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия во главе с Путиным не должна выиграть войну против Украины. Однако немецкий политический деятель также призывал разрабатывать дипломатические решения для окончания войны в Украине.
Ангела Меркель. Фото из открытых источников
Ангела Меркель приняла участие в ток-шоу Майбрит Ильнер на немецком канале ZDF, где сделала несколько заявлений по поводу войны в Украине и раскритиковала российского диктатора Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения.
Однако бывший канцлер Германии подчеркнула, что Украина и ее сторонники должны учитывать дипломатические решения в стремлении к завершению войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ангела Меркель считает, что Путин не хотел сначала совершать нападение на Украину. По ее словам, такую задачу Путин поставил впоследствии, в том числе и из-за поведения Запада. Однако Меркель утверждает, что ее блокирование о вступлении Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением. По ее словам, тогда бы Владимир Путин начал войну против Украины еще раньше, а так Киев имел время на подготовку.
Также "Комментарии" писали, что Ангела Меркель разозлила Илона Маска. Миллиардер ответил в грубой форме, перекрутив имя немецкого экс-канцлера из-за критики президента США Дональда Трампа.
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