Меркель сделала новое заявление о войне в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия во главе с Путиным не должна выиграть войну против Украины. Однако немецкий политический деятель также призывал разрабатывать дипломатические решения для окончания войны в Украине.

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Ангела Меркель приняла участие в ток-шоу Майбрит Ильнер на немецком канале ZDF, где сделала несколько заявлений по поводу войны в Украине и раскритиковала российского диктатора Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения.

"Россия не должна выиграть эту войну. Это вопиющее нарушение международного права, которое совершил он (Путин) в отношении Украины", — сказала Меркель.

Однако бывший канцлер Германии подчеркнула, что Украина и ее сторонники должны учитывать дипломатические решения в стремлении к завершению войны.

"Нужно всегда параллельно продумывать и дипломатические решения", — сказала Меркель, добавив, что такие шаги не обязательно применять прямо сейчас, а когда наступит подходящий момент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ангела Меркель считает, что Путин не хотел сначала совершать нападение на Украину. По ее словам, такую задачу Путин поставил впоследствии, в том числе и из-за поведения Запада. Однако Меркель утверждает, что ее блокирование о вступлении Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением. По ее словам, тогда бы Владимир Путин начал войну против Украины еще раньше, а так Киев имел время на подготовку.

Также "Комментарии" писали, что Ангела Меркель разозлила Илона Маска. Миллиардер ответил в грубой форме, перекрутив имя немецкого экс-канцлера из-за критики президента США Дональда Трампа.