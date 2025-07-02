Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку возобновлению диалога с Россией, подчеркнув, что переговоры являются необходимым условием для завершения войны в Украине. Свои мнения она озвучила в эфире ток-шоу RND vor Ort, сообщает n-tv.

Фото: из открытых источников

Меркель также одобрила решение стран НАТО увеличить оборонные расходы, назвав это логичным и важным шагом. По ее словам, только обладая достаточной военной мощью, можно обеспечить стабильный мир.

Комментируя недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что страна должна быть "готова к войне", эксканцлер подчеркнула важность дипломатии. Она напомнила, что именно благодаря поддержке дипломатических каналов во время холодной войны удалось избежать крупномасштабного конфликта, и сейчас необходимо продолжать этот подход.

"Хорошо, что мы снова ведем диалог с Россией. Без разговоров этот конфликт не завершится", – подчеркнула Меркель.

В то же время бывший канцлер неоднократно подвергался критике за политику в отношении Москвы. Особенно остро критиковали ее за поддержку строительства газопровода Северный поток-2 после аннексии Крыма в 2014 году, что, по мнению оппонентов, стало ошибочным сигналом Кремлю. Также при ее руководстве Германия не смогла достичь целевого показателя расходов на оборону в 2%, установленного НАТО в 2014 году на саммите в Уэльсе.

Напомним, что 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон инициировал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным – первым после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия намеренно затягивает переговорный процесс с Украиной и не заинтересована в прекращении войны или мирном соглашении. Она постоянно выдвигает новые условия для завершения боевых действий, заявил в эфире телеканала FREEДОМ политический эксперт и глава "Международной ассоциации малых городов" Алексей Буряченко.