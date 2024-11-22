Меркель заявила, что Путин поначалу не хотел нападать на Украину

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Slava Kot
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский диктатор Владимир Путин в начале своего президентства не планировал намерения совершать нападение на Украину. По ее словам, такую задачу Путин поставил впоследствии, в том числе и из-за поведения Запада.
Ангела Меркель и Владимир Путин. faz.net
По случаю выхода собственных мемуаров Ангела Меркель дала интервью изданию Spiegel, где рассказала о Путине. Как утверждает экс-канцлер Германии, руководившая страной с 2005 года по 2021 год, Путин всегда имел диктаторские черты и самоуверенность, однако его взгляды радикализировались постепенно.
Вместе с тем, экс-канцлер отвергает критику, что блокирование Германии плана действий к членству в НАТО для Украины в 2008 году стало фактором начала войны России против Украины в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель объяснила, почему блокировала вступление Украины в НАТО в 2008 году.
Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на новую баллистическую ракету РФ, по которой Россия ударила по Украине.
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