"Мертвец этого не понимает": Украину предупредили о дальнейших страшных проблемах в войне

27 апреля издание Die Welt обнародовало фрагменты выступления канцлера Германии Фридриха Мерца во время мероприятия в гимназии города Марсберг. Наибольший резонанс в Украине вызвало его мнение о том, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать территориальные уступки. Для части общества это прозвучало как тревожный сигнал, однако, как подчеркивает политолог Владимир Фесенко, говорить о "измене" некорректно — скорее речь идет о недоразумении, которое требует объяснения.

Эксперт обращает внимание, что логика Мерца, несмотря на противоречивость формулировок, была связана с идеей ускорения европейской интеграции Украины. По его мнению, президент Владимир Зеленский мог бы получить больше поддержки внутри страны для сложных решений, если будет иметь четкие гарантии будущего членства в ЕС.

Фесенко отмечает, что главная проблема заключается в смешении понятий "де-факто" и "де-юре" по оккупированным территориям. По его словам, "далеко не впервые известные западные политики и эксперты, в том числе наши друзья и сторонники, не проводят четкую грань между де-факто и де-юре в вопросе о дальнейшем статусе оккупированных украинских территорий".

Фактическое прекращение боевых действий по линии фронта может означать, что часть территорий останется под контролем России на неопределенное время. В то же время, это не предполагает юридического признания такого статуса. Украинская позиция, по его словам, заключается именно в недопустимости любой легализации оккупации и неизменном соблюдении принципа территориальной целостности.

Отдельно он комментирует и предположение о готовности украинцев к территориальным уступкам в обмен на вступление в ЕС, называя такую логику упрощенной и не учитывающей реальных общественных настроений и политических рисков.

В то же время Фесенко подчеркивает, что Мерц не противник Украины, ведь поддерживает ее как в вопросе евроинтеграции, так и в контексте финансовой и военной помощи. Именно поэтому, по его мнению, ключевая задача не конфронтация, а четкое и последовательное разъяснение украинской позиции партнерам.

