Между Шольцом и Орбаном произошел конфликт: дипломат рассказал подробности

Посол Германии в Украине Мартин Егер прокомментировал ситуацию, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ. После этого венгерская сторона отменила встречу главы МИД с немецким коллегой в Германии.

Шольц и Орбан (фото из открытых источников)

"Я считаю, если относишься к клубу, должен играть по правилам. То, что сделал венгерский премьер-министр, не соответствует этим правилам. Председательствующая в Совете ЕС страна (С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС – ред.) не говорит от имени Европейского Союза и не имеет мандата действовать за границей от его имени. Это означает, что либо возникли недоразумения, либо, возможно, это было спровоцировано намеренно. "Общественному".

Егер также отметил, что отменять визит венгерского главы МИД в Германию было неправильным решением.

"Думаю, это произошло, потому что он должен совершить внезапную поездку в Китай вместе с господином Орбаном. Такого не должно происходить между друзьями и партнерами", — подчеркнул Егер.

Напомним, что "Комментарии" писали о "мирный план" Орбана . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками. Такое заявление сделал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Чиновник отметил, есть две воюющие стороны, Украина и Россия, и три или четыре больших или средних государства, которые могут играть решающую роль как посредники. Это Соединенные Штаты, Европа, Китай, а также, например, Турция, которая помогла достичь пока лишь частичного соглашения по черноморским зерновым коридорам. Балаж Орбан подчеркнул, что эти страны первые и ключевые, если речь идет о реальном миростроении.

