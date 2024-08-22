На правительство Олафа Шольца все сильнее оказывают давление внутри Германии, требуя прекратить поддержку Украины и активнее добиваться переговоров о прекращении войны.

Отношения Украины и Германии ухудшаются. Фото из открытых источников

Как пишет издание The New York Times, на фоне серьезных дискуссий по бюджету и новым доказательствам, что Украина причастна к взрывам газопроводов между Россией и Германией, канцлер Олаф Шольц пытается развеять опасения, что Берлин сократит свою помощь Украине. Однако коалиционное правительство становится все более непопулярным и сталкивается с критически важными государственными выборами в сентябре.

Издание отмечает, что основное бремя правительства Германии — это конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35% ВВП. Правительство также может оказаться в затруднительном положении, если генеральный прокурор обвинит украинских чиновников в подрыве в 2022 году трех из четырех газопроводов Nord Stream между Россией и Германией. Правительство безуспешно добивалось ареста украинского водолаза, проживавшего в Польше, что вызвало предположение, что польское правительство, решительно выступавшее против решения Германии о строительстве трубопроводов, также могло способствовать их уничтожению. Подозрения уже усилили напряженность в отношениях с Польшей, с которой у Германии сложные отношения и подняли вопрос о безоговорочной поддержке Германией Украины.

Напряженность между Германией и Украиной более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, добавляет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.