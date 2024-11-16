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МИД раскритиковал разговор Шольца с Путиным

В ведомстве заявили, что такой разговор не имеет никакого смысла

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

МИД раскритиковал разговор Шольца с Путиным

МИД отреагировал на разговор Шольца с Путиным. Фото из открытых источников

В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.

"Даже если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира. Сейчас разговоры лишь дают Путину надежду на ослабление международной изоляции. Нужны конкретные конкретные действия, которые заставят его к миру, а не увещевания и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны — и это, прежде всего, вывод войск оккупанта с территории Украины", — заявили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. сил в этом районе Разворачиваются дополнительные подразделения – не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней". что их деревня была разрушена во время боевых действий.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-rechnika-mzs-georgiya-tihogo-shchodo-telefonnoyi-rozmovi-mizh-kanclerom-frn-ta-rosijskim-diktatorom
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