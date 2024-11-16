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Марьян Ощановский
Разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
МИД отреагировал на разговор Шольца с Путиным. Фото из открытых источников
В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. сил в этом районе Разворачиваются дополнительные подразделения – не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней". что их деревня была разрушена во время боевых действий.
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