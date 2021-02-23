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Миллионы литров пива уничтожители в Германии из-за коронавируса

Спрос на пиво в Германии упал из-за карантина: второй локдаун в стране длится с ноября

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Легендарные немецкие пивоварни  понесли катастрофические убытки из-за COVID-19. Производители вынуждены были  уничтожить огромное количество продукции, у которой вышел срок годности. Стоимость товара исчисляется миллионами евро.

Миллионы литров пива уничтожители в Германии из-за коронавируса

Пивоварня, фото - из открытых источников

Об этом сообщил Немецкий союз пивоваров.

В сообщении говорится, что отрасль оказалась в критической ситуации в связи  с тем, что пивоварни не считаются точками общепита и получают значительно меньший объем помощи от государства, чем кафе и рестораны. На данный момент даже крупнейшим представителям отрасли угрожает банкротство. По мнению представителей профсоюза, производители не смогут выровнять ситуацию без датирования отрасли. Пивовары обратились к правительству Германии с просьбой поддержать пивоварни страны.

Напомним, эксперты рассказали, что пиво, хоть и легкий, но алкогольный напиток, а о негативном воздействии спиртного на организм, пожалуй, знают все. При ежедневном употреблении этого напитка у человека начнутся проблемы с печенью, а все из-за сивушных масел в его составе, которые появляются в результате брожения. Пиву нейтрализовать их не удается, поэтому им лучше не злоупотреблять.  Также напиток плохо влияет на работу пищеварительной системы, провоцируя раздражение слизистой, в результате чего может появиться гастрит, дискомфорт и чувство тяжести в желудке. 

При регулярном употреблении пива в организме дает сбой и эндокринная система. У мужчин, например, подавляется выработка тестостерона, а у женщин — дисфункции яичников. Еще такая привычка может привести к сердечным проблемам, в частности аритмии и другим заболеваниям. 




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Источник: https://brauer-bund.de/wp-content/uploads/2021/02/OffenerBrief.pdf
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