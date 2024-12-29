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Миротворцы в Украине с согласия Кремля? Что заявил кандидат в канцлеры Германии

Лидер ХДС считает согласие России ключевым для миротворческой миссии в Украине

сегодня, 08:11
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Амбарцумян Анна

Участие немецких миротворцев в урегулировании войны в Украине, по словам кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца, возможно только с согласия России. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подчеркнул, что любая миротворческая миссия должна базироваться на международно-правовом мандате, который, по его мнению, не может быть реализован без поддержки Кремля.

Миротворцы в Украине с согласия Кремля? Что заявил кандидат в канцлеры Германии

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

О своем мнении политик рассказал в интервью изданию Die Zeit. Политик считает, что без консенсуса с РФ миротворческая миссия может повлечь за собой эскалацию, а не разрешение конфликта.

“Если будет заключено мирное соглашение и Украина запросит гарантии безопасности, это можно обсуждать только при наличии четкого мандата в рамках международного права. Пока такого мандата я не вижу. Я бы хотел, чтобы он был выработан в консенсусе с Россией, а не в условиях конфронтации”, — отметил Мерц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе существуют значительные сомнения в возможности отправить миротворческие войска в Украину без участия США. По информации "Радио Свобода", на которую ссылаются источники, европейские чиновники считают, что без привлечения американских военных будет очень трудно убедить европейское население в необходимости направления своих войск в Украину. Один из чиновников вспоминает о скептицизме в Чехии и Польше по этому вопросу — странам, которые должны предоставить значительное количество солдат для этой миссии.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина и европейские союзники обсуждают возможность размещения на линии фронта миротворцев после того, как будет заключено мировое соглашение.



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Источник: https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-news-liveblog#event_id=enavvtjdRUrv57kZ3oU2
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