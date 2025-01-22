Молодой человек напал на группу детсада: есть погибшие

В городе Ашаффенбург в Германии в парке Шенталь в центре города в 11:45 несколько человек, в том числе группа детсада, получили ранения из холодного оружия. В полиции сначала говорили о трех взрослых и одном ребенке.

Вид на парк Шенталь площадью 9 гектаров в Ашаффенбурге Фото: 5VISION.NEWS

Затем полицейские подтвердили информацию: двое погибших. По информации BILD, жертвами являются мужчина 41 года и двухлетний марокканский мальчик. Кроме того, по данным полиции, "в больнице находятся двое тяжелораненых". Также сообщается, что среди тяжелораненых есть ребенок.

Полиция классифицировала парк как "опасное место".

По данным следствия, стрелял мужчина, которого позже задержали. Подозреваемым оказался 28-летний афганец. Как стало известно BILD, у него раньше были психологические проблемы.

По словам полиции, предпосылки происшествия пока неизвестны. Движение поездов на Южном вокзале было приостановлено, поскольку подозреваемый пытался скрыться через колеи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во вторник в пожаре на горнолыжном курорте в турецких горах Болу погибли по меньшей мере 76 человек, а гости в панике выпрыгивали из окон посреди ночи. Об этом пишет Reuters.

Министр здравоохранения Кемаль Мемисоглу сообщил, что около 51 человека получили ранения на горнолыжном курорте Карталкая на северо-западе Турции. Ранее власти сообщили, что пожар начался около 3:30 (00:30 GMT) на этаже ресторана 11-этажной гостиницы Grand Kartal. Несколько пожарных машин окружили обгоревшее здание, а белые простыни связаны вместе и свешивались из одного окна верхнего этажа, куда гости пытались скрыться.

Пока известно о 76 погибших и их количество будет расти, подчеркнул Рашид Мустафазаде, турецкий журналист.