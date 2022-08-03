«Мы смогли разоблачить блеф Путина»: Шольц сделал заявление о газовом шантаже РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что благодаря сотрудничеству с правительством Канады и при личном содействии премьер-министра Джастина Трюдо удалось понять истинные намерения Путина по ситуации с поставками газа по "Северному потоку". После того, как Канада пошла на исключение и передала российской стороне газовую турбину, стало ясно, что объяснения Москвы о недостающей турбине были ей нужны только как повод для сокращения поставок газа. Как передает портал "Комментарии", об этом канцлер сказал в интервью канадскому "Globe and Mail".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц заступился за правительство Джастина Трюда, отметив, что, согласившись сделать исключение в санкциях позволило раскрыть истинные намерения России. Сокращение поставок газа в Германию и другие европейские страны было продиктовано желанием устроить шантаж Европе. Причина была не в недостающей турбине.

"Россия использовала газовую турбину только как повод для того, чтобы прекратить согласованный экспорт газа. Благодаря Джастину Трюдо мы смогли разоблачить блеф Путина", – отметил канцлер ФРГ.

П его словам, не было и раньше веры в том, что Путин дал команду сократить поставки газа исключительно из-за технических проблем. Теперь Россия может в любое для себя удобное время подключить турбину и, если Кремль этого не сделает и не возобновит прежние поставки газа. То для всего мира станет очевидным истинное желание Путина.

Шольц считает, что теперь Владимир Путин не сможет объяснять снижение поставок газа западными санкциями.

"Сейчас это уже известная методичка – Россия хотела прекратить поставки газа и обвинять в этом западные санкции", – добавил Шольц.

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