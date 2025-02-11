На последнем заседании Бундестага Шольц выступил с резким заявлением по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на последнем заседании Бундестага 20-го созыва, подчеркивая важность поддержки Украины и отвечая на критику со стороны оппозиции. Об этом сообщает Укринформ.

Олаф Шольц. Фото: DW

"Когда Россия начала войну, у нас было лишь ограниченное время, чтобы дать четкий ответ на этот серьезный "перелом". Мы приняли необходимые меры. Мы инвестируем в нашу армию, усиливаем безопасность наших союзников в Центральной и Восточной Европе, и активно поддерживаем Украину, в частности, высокоэффективным оружием. Однако мы не делаем ничего, что мы не делаем ничего", — сказал он.

Канцлер добавил, что Германия оказывает наибольшую помощь Украине среди европейских стран, но подчеркнул, что не будет снабжать дальнобойные ракеты Taurus, чтобы не рисковать втягиванием страны или Альянса в войну.

Шольц также отреагировал на предложение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, выступавшего за поставку Украины ракет Taurus. Канцлер упрекнул оппозиционного лидера в попытках передать Украине эти ракеты "любой ценой" и критиковал его риторику, включавшую ультиматум Путину, что тот должен прекратить бомбардировку Украины в течение 24 часов.

В свою очередь, Мерц назвал выступление Шольца "оскорблением оппозиции" и заявил, что "переломный момент", провозглашенный канцлером, так и не наступил.

Напомним, что в Германии 23 февраля состоятся внеочередные выборы в Бундестаг, где по последним опросам Христианско-демократический союз имеет 30% поддержки, а партия Шольца – всего 15%.

Кроме того, канцлер Шольц сообщил, что на данный момент вопрос о размещении миротворцев в Украине неуместен.

Как уже писали "Комментарии", Олаф Шольц заверил, что во время переговоров с новым президентом США Дональдом Трампом агитировал за продление поддержки Украины. По словам Шольца, необходимо послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы тот не рассчитывал на уменьшение поддержки Украины.