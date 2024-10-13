Германия больше не планирует поставлять Украине тяжелую военную технику, кроме уже заявленной ранее, сообщает BILD, ссылаясь на документы Министерства обороны Германии.

Германия и Украина

Как отмечает издание, после отправки 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок этой техники не предполагается, хотя у Бундесвера есть около 300 таких машин. Подобная ситуация касается и других видов вооружения – боевых машин пехоты, бронетранспортеров и самоходных гаубиц.

При этом в статье говорится, что в Министерстве обороны Германии не считают, что Украина в ближайшее время сможет начать контрнаступление для освобождения своих территорий.

По данным BILD, во время европейского тура с "планом победы" президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два ключевых требования, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца. Первое — разрешение на использование западного оружия для ударов по стратегическим целям в России, что требует дополнительных поставок дальнобойных ракет, таких как британские Storm Shadow, французские Scalp EG и немецкие Taurus. Второе требование – ускоренная процедура вступления Украины в НАТО и гарантии безопасности от дальнейших враждебных действий России.

Однако, как сообщает BILD, Берлин не проявил особого энтузиазма по поводу этих требований. Шольц не дал четкого ответа — ни положительного, ни отрицательного.

Политолог Карло Масала в интервью BILD отметил, что Зеленскому не удалось достичь прогресса по этим двум ключевым пунктам, из-за чего европейский тур президента оказался неудачным с точки зрения Украины.

Ситуация еще больше усложнилась после того, как президент США Джо Байден упразднил запланированную встречу по военной помощи Украине в Рамштайне. Официально причиной назвали ураган "Милтон", обрушившийся на Флориду. Однако, по словам источника BILD, это было лишь поводом: Байден, вероятно, не хочет больше обсуждать войну России против Украины перед выборами в США.

"Никаких новых заявлений, никакой новой помощи", — подытожил военный блоггер German Aid To Ukraine, документирующий всю германскую военную помощь для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что политика Запада по войне в Украине напрямую вливает на все зверства, которые совершают россияне.



