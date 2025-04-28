Начинала карьеру в Украине: в Германии убили известную писательницу

В Гамбурге была убита германская писательница Александра Фрелих. Ее тело обнаружили в плавучем доме в районе Мурфлит, сообщает The Guardian.

Александра Фрелих (фото из открытых источников)

По данным, тело 58-летней писательницы, чьи романы стали бестселлерами в Германии, обнаружил один из ее троих сыновей 22 апреля.

Полиция начала расследование убийства. Прибывшие на место правоохранители изъяли волокна и следы крови. Также было проведено обследование воды вокруг плавучего дома, поскольку есть предположение, что там может находиться орудие преступления.

Как сообщило издание BILD со ссылкой на представителя полиции Серена Цымбала, установлена причина смерти писательницы. После проведения вскрытия выяснилось, что Фрелих погибла в результате травмы, причиненной тупым предметом. Полиция ведет поиск подозреваемого в совершении убийства.

Сосед писательницы сообщил изданию, что ночью, когда произошло убийство, он слышал выстрелы.

The Guardian отмечает, что Александра Фрелих начинала свою карьеру в Украине. Она основала женский журнал в Киеве. После этого вернулась в Германию, где работала независимой журналисткой, сотрудничая, в частности, с журналом Stern.

В 2012 году Фрелих представила свой дебютный роман "Моя русская свекровь и другие катастрофы", вошедший в список бестселлеров Der Spiegel.

Через четыре года она выпустила криминальный роман "Смерть – это уверенность". Позже писательница опубликовала книгу "Скелеты в шкафу".

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