Над базой Рамштайна подмечена активность неизвестных российских дронов

В первые дни декабря над военным аэродромом Рамштайн были замечены незнакомые дроны, появившиеся и исчезнувшие в сумраке. Сначала оставалось неизвестным, сколько их было и кто их пилотировал, но теперь Министерство внутренних дел Рейнланд-Пфальца выдвинуло версию, что это могли быть российские беспилотники. Об этом сообщает SWR.

База Рамштайн. Фото: Reuters

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг отметил, что такие полеты являются частью гибридной войны России, и что дроны, вероятно, использовались для сбора разведданных о военных объектах и критической инфраструктуре.

Рейнланд-Пфальц имеет стратегическое значение благодаря наличию важных военных баз НАТО, что делает этот регион интересным для России.

Эксперты считают, что главной целью таких полетов является сбор информации о поддержке Украины со стороны НАТО, движении войск и поставках оружия.

Однако расследование таких инцидентов является сложной задачей, поскольку дроны трудно заметить, остановить или сбить, а их операторы остаются анонимными.

Министр Эблинг подчеркнул, что для борьбы с такими угрозами необходимы технические решения и призвал правительство Германии усилить охрану воздушного пространства.

Также следует напомнить, что министр обороны США Ллойд Остин недавно отправился в Германию на авиабазу Рамштайн, чтобы принять участие в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины.

Ранее в Германии были зафиксированы полеты беспилотников над промышленными зонами Шлезвиг-Гольштейна, и СМИ высказывают предположение, что их могли запускать российские агенты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Великобритания заключила контракт с компанией Modini на поставку дронов-камикадзе типа One Way Effector (OWE), которые будут использоваться для сдерживания потенциальной агрессии со стороны России в будущем.