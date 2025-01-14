Напротив Шольцу: еще две немецкие партии заявили о поддержке пакета военной помощи Украине

В Германии активно обсуждается новый пакет помощи для Украины на сумму в три миллиарда евро. При этом "Зеленая" партия обвиняет канцлера Олафа Шольца в блокировании этой инициативы. В то же время Свободная демократическая партия готова поддержать финансовую помощь, если при этом не будет нарушено ограничение долга, сообщает tagesschau.

Флаг Германии. Фото: УНН

"Мы уже заявляли о нашей готовности к дополнительной помощи Украине еще в ноябре", — отметил лидер партии Кристиан Линднер.

Он также отметил, что канцлер Шольц является препятствием для оказания помощи Украине, обвинив его в том, что он пытался заставить его одобрить новый долг для финансирования трех миллиардов евро для Украины.

"Все эти действия – это часть маневра Шольца, когда он пытался получить 15 миллиардов евро долга, чтобы из них три миллиарда направить Украине. Вот почему мы не смогли договориться", – подчеркнул Линднер в интервью Mediengruppe Bayern.

На прошлой неделе Der Spiegel сообщило, что правительство Германии еще не приняло окончательное решение о дальнейших поставках оружия для Украины. Министры Анналена Бербок и Борис Писториус предлагали выделить три миллиарда евро на срочные поставки оружия на парламентские выборы, которые должны состояться 23 февраля. Однако эти планы были заблокированы канцелярией Шольца.



Как уже писал портал "Комментарии", канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не может увеличивать свою помощь Украине за счет уменьшения финансирования внутренних потребностей. В частности, политик решительно отверг идею сокращения бюджетных расходов на социальные программы, инфраструктуру и местные органы власти для финансирования поставок оружия Киеву и подчеркнул необходимость найти альтернативные источники финансирования.