НАТО больше не панацея: Мерц озвучил важное предупреждение для Европы

Кандидат на пост немецкого федерального канцлера Фридрих Мерц призвал к подготовке создания европейской альтернативы НАТО. Об этом сообщает Politic o.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

В частности, политик подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к возможности формирования нового оборонного альянса, поскольку позиция новой американской администрации может изменить ситуацию. Мерц предположил, что такие изменения могут произойти даже до саммита НАТО, который запланирован на июнь.

"Интересно, будем ли мы тогда все еще обсуждать НАТО в его нынешнем виде, нам ли придется создавать самостоятельную европейскую оборонную структуру значительно быстрее", — отметил Мерц.

Хотя Мерц является твердым сторонником НАТО, он признал, что никогда не верил, что придется произносить такие слова. Однако после заявлений президента США Дональда Трампа и его окружения ему стало понятно, что американская администрация мало волнуется за судьбу Европы.

Политик считает, что это также подтверждается тем, что ЕС и Киев были исключены из переговоров по завершению войны в Украине.

"Мое впечатление последних дней таково, что Россия и США договариваются между собой, не учитывая интересы Украины и Европы", – добавил он.

Ранее Мерц выражал обеспокоенность по поводу сближения России и США без учета позиции Украины и Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сделал заявление об Украине. Он призвал к включению Киева в мирные переговоры с Россией, осудив политику разговоров об урегулировании войны, без включения в диалог украинцев.