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Навальный показал в Instagram, как выглядит после комы (фото)

Навальный разместил на своей странице трогательный семейный снимок и в шуточной манере рассказал о первых успехах реабилитации

сегодня, 13:06
Автор:

Елена Волкова

Отравленный “Новичком” оппозиционный политик из РФ Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой первый пост после того, как вышел из комы. Политик разместил на своей странице трогательный семейный снимок и в шуточной манере рассказал о первых успехах реабилитации в “Шарите”.

Навальный показал в Instagram, как выглядит после комы (фото)

“Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую”, - подписал фото Алексей Навальный.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета. 


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