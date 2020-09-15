Навальный показал в Instagram, как выглядит после комы (фото)

Отравленный “Новичком” оппозиционный политик из РФ Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой первый пост после того, как вышел из комы. Политик разместил на своей странице трогательный семейный снимок и в шуточной манере рассказал о первых успехах реабилитации в “Шарите”.

“Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую”, - подписал фото Алексей Навальный.



Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!