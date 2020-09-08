Навальный вышел из комы: в Германии рассказали о первых успехах политика после отравления

Спустя 17 дней пребывания в коме российскому политику Алексею Навальному, которого отравили в Томске веществом из группы химического оружия “Новичок”, стало лучше. В пресс-службе немецкой клиники “Шарите”, куда перевезли Навального, заявили, что пациент вышел из комы.



Сообщается, что оппозиционера выводили из комы постепенно. На данный момент он самостоятельно дышит и реагирует на обращения окружающих. Однако врачи пока не берутся делать прогноз насчет его дальнейшего выздоровления, а также не говорят о том, какими будут последствия отравления “Новичком”.

Ранее "Комментарии" сообщали, что информация о стоимости лечения Алексея Навального , который 20 августа впал в кому в результате отравления веществом группы “Новичок”, не разглашается. Однако эксперты говорят о том, что сутки в немецкой клинике “Шарите” обходятся бизнесменам Зиминым, которые оплачивают лечение российского оппозиционера, в 1500 евро.



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