kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10270.36

ETH/USD

346.63

LTC/USD

48.40

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Германия Навальный вышел из комы: в Германии рассказали о первых успехах политика после отравления
commentss НОВОСТИ Все новости

Навальный вышел из комы: в Германии рассказали о первых успехах политика после отравления

Навальный уже самостоятельно дышит и реагирует на обращения окружающих

сегодня, 10:20 comments1054
Автор:

Елена Волкова

Спустя 17 дней пребывания в коме российскому политику Алексею Навальному, которого отравили в Томске веществом из группы химического оружия “Новичок”, стало лучше. В пресс-службе немецкой клиники “Шарите”, куда перевезли Навального, заявили, что пациент вышел из комы. 

Навальный вышел из комы: в Германии рассказали о первых успехах политика после отравления

Сообщается, что оппозиционера выводили из комы постепенно. На данный момент он самостоятельно дышит и реагирует на обращения окружающих. Однако врачи пока не берутся делать прогноз насчет его дальнейшего выздоровления, а также не говорят о том, какими будут последствия отравления “Новичком”.

Ранее "Комментарии" сообщали, что информация о стоимости лечения Алексея Навального, который 20 августа впал в кому в результате отравления веществом группы “Новичок”, не разглашается. Однако эксперты говорят о том, что сутки в немецкой клинике “Шарите” обходятся бизнесменам Зиминым, которые оплачивают лечение российского оппозиционера, в 1500 евро.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!