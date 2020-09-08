Навальный вышел из комы: в Германии рассказали о первых успехах политика после отравления

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Елена Волкова
Спустя 17 дней пребывания в коме российскому политику Алексею Навальному, которого отравили в Томске веществом из группы химического оружия “Новичок”, стало лучше. В пресс-службе немецкой клиники “Шарите”, куда перевезли Навального, заявили, что пациент вышел из комы.
Сообщается, что оппозиционера выводили из комы постепенно. На данный момент он самостоятельно дышит и реагирует на обращения окружающих. Однако врачи пока не берутся делать прогноз насчет его дальнейшего выздоровления, а также не говорят о том, какими будут последствия отравления “Новичком”.
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