Не только с Путиным: Шольц намерен поговорить о войне в Украине еще с рядом политиков

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который состоится на следующей неделе в Бразилии. Об этом сообщает агентство dpa, ссылаясь на информацию, полученную от источников в немецком правительстве.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Встреча намечена на вторник, 19 ноября. Ожидается, что основное внимание на переговорах будет сосредоточено на обсуждении вопросов, связанных с экономикой и политикой безопасности.

Кроме того, одной из центральных тем обсуждения станет российская война против Украины. Также стороны коснутся вопроса об участии северокорейских войск в вооруженном конфликте.

Предыдущая встреча между Олафом Шольцем и Си Цзиньпином состоялась в апреле этого года, когда канцлер Германии посещал Китай с официальным визитом.

Кроме встречи с китайским лидером, во время саммита G20 Олаф Шольц планирует провести отдельные двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой, а также с президентами Южной Африки, Вьетнама и Сингапура.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц впервые за два года поговорил с Путиным . Канцлер Германии Олаф Шольц провел ставший первым за последние два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

По информации Tagesschau, переговоры продолжались около часа. Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся 15 ноября после продолжительного периода подготовки. Олаф Шольц ранее заявлял о готовности вести диалог с Путиным, если это поможет найти пути завершения войны России против Украины. Однако детали обсуждения пока не разглашаются.

