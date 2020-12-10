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Главная Новости Мир Германия Немцы набрали за год пандемии в среднем по 1 килограмму
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Немцы набрали за год пандемии в среднем по 1 килограмму

За 2020 год, который ознаменовался пандемией COVID-19, немцы набрали в весе в среднем 1 кг

сегодня, 00:06
Автор:

Ольга Чародий

За 2020 год, когда практически каждые страны находились на  жестком локдауне, жители Германии за  год набрали в среднем один килограмм. Данные исследования провели  ученые Института Роберта Коха и опубликовали в материале Коха "О состоянии здоровья в Германии в начальной фазе пандемии COVID-19".

Немцы набрали за год пандемии в среднем по 1 килограмму

ФОТО: Из открытых источников

Если в прошлом году, средний вес составлял более 70 килограмм,  то в период карантина в этом году -  78,2 кг.

 "Эта разница является статистически значимой", — считают ученые.     

Ученые считают, что  жители Германии поправились  из-за  локдауна, который  был введен еще  при первой волне коронавируса. В исследовании приняли участие более 23 тысячи респондентов. Отметим, скорре всего  Украину ожидает  локдаун и он состоится в январе, после  новогодних  и рождественских праздников.

Напомним, "Комментарии" писали, что По словам главы Минздрава, сейчас идет финальная стадия обсуждения проекта о введении локдауна с экспертами МОЗ. После внесения соответствующих изменений и общего согласования, условия карантина будут обнародованы для общественности. В чем будут заключаться карантин, Максим Степанов сказать не смог, но подчеркнул, что международное, межгосударственное и внутреннее транспортное сообщение закрываться в Украине не будет.


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Источник: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM
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