Немцы набрали за год пандемии в среднем по 1 килограмму

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Ольга Чародий
За 2020 год, когда практически каждые страны
находились на жестком локдауне, жители Германии за год набрали в среднем один килограмм.
Данные исследования провели ученые Института
Роберта Коха и опубликовали в материале Коха "О состоянии здоровья в Германии в
начальной фазе пандемии COVID-19".
ФОТО: Из открытых источников
Если в прошлом году, средний вес составлял более 70
килограмм, то в период карантина в этом
году - 78,2 кг.
Ученые считают, что жители Германии поправились из-за локдауна, который был введен еще при первой волне коронавируса. В исследовании приняли участие более 23 тысячи респондентов. Отметим, скорре всего Украину ожидает локдаун и он состоится в январе, после новогодних и рождественских праздников.
Напомним, "Комментарии" писали, что По словам главы Минздрава, сейчас идет финальная стадия обсуждения проекта о введении локдауна с экспертами МОЗ. После внесения соответствующих изменений и общего согласования, условия карантина будут обнародованы для общественности. В чем будут заключаться карантин, Максим Степанов сказать не смог, но подчеркнул, что международное, межгосударственное и внутреннее транспортное сообщение закрываться в Украине не будет.
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