Немцы начали бояться нападения России на НАТО: что показал опрос

После недавнего инцидента с российскими беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Польши, среди граждан Германии выросли опасения по поводу потенциального нападения России на страны-члены НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса INSA по заказу немецкого издания Bild.

Немцы боятся нападения России на НАТО. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 62% немцев считают, что Россия может совершить нападение на страну НАТО, например, на Польшу или Литву. Только 28% опрошенных не верят в такое развитие событий, еще 10% затруднились дать конкретный ответ.

Вероятное повышение опасений связано с активизацией российских дронов, проникших 10 сентября в воздушное пространство Польши во время боевых действий в Украине. Инцидент стал сигналом для западных стран о возможной угрозе безопасности в регионе.

Опрос также показал, что большинство немцев выступают за ужесточение санкций против России в ответ на подобные провокации.

49% респондентов поддерживают немедленное прекращение всех поставок газа и нефти из России в ЕС, однако 33% немцев против. 51% опрошенных считают, что замороженные российские активы следует использовать для поддержки Украины, но 29% не поддерживают эту идею.

