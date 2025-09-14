logo

Германия Немцы начали бояться нападения России на НАТО: что показал опрос
Немцы начали бояться нападения России на НАТО: что показал опрос

Опрос INSA показал, что 62% немцев боятся нападения России на страны НАТО после инцидента с дронами в Польше.

14 сентября 2025, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

После недавнего инцидента с российскими беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Польши, среди граждан Германии выросли опасения по поводу потенциального нападения России на страны-члены НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса INSA по заказу немецкого издания Bild.

Немцы боятся нападения России на НАТО. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 62% немцев считают, что Россия может совершить нападение на страну НАТО, например, на Польшу или Литву. Только 28% опрошенных не верят в такое развитие событий, еще 10% затруднились дать конкретный ответ.

Вероятное повышение опасений связано с активизацией российских дронов, проникших 10 сентября в воздушное пространство Польши во время боевых действий в Украине. Инцидент стал сигналом для западных стран о возможной угрозе безопасности в регионе.

Опрос также показал, что большинство немцев выступают за ужесточение санкций против России в ответ на подобные провокации.

49% респондентов поддерживают немедленное прекращение всех поставок газа и нефти из России в ЕС, однако 33% немцев против. 51% опрошенных считают, что замороженные российские активы следует использовать для поддержки Украины, но 29% не поддерживают эту идею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое заявление об атаке по Польше российскими дронами. Госсекретарь Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в Польшу неприемлемым, а атаку умышленной.

Также "Комментарии" писали, что в Румынии заявили, что не смогли сбить российский беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Инцидент возник спустя несколько дней после того, как российские дроны массово залетели в Польшу.



Источник: https://www.bild.de/politik/inland/drohnen-vorfall-in-polen-jeder-zweite-hat-angst-vor-putin-angriff-68c482637ecf6b1bfe3e350d
