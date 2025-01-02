Немцы поддерживают миротворческую миссию в Украине, но без участия своих военных, - опрос

Большинство граждан Германии поддерживают идею размещения международных миротворческих сил в Украине при прекращении боевых действий. В то же время большая часть опрошенных считает, что в состав такого контингента должны входить военные из других стран, а не представители Бундесвера.

Флаг Германии. Фото: УНН

Согласно данным опроса, проведенного институтом YouGov для информагентства dpa, развертывание миротворческих сил поддерживают 56% респондентов. Однако только 23% опрошенных считают, что немецкие солдаты должны участвовать в такой миссии.

В то же время, 33% высказались против участия военных ФРГ в миротворческих усилиях, а 19% принципиально не поддерживают идею привлечения миротворцев в целом. Четверть опрошенных осталась без определенной позиции по этому вопросу.

Опрос проводился онлайн с 20 по 23 декабря, и в нем приняли участие 2194 жителей Германии.

Тема миротворческой миссии в Украине активно обсуждается в последнее время на международной арене, особенно в контексте возможного прекращения огня между Украиной и Россией. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что сейчас этот вопрос преждевременный, поскольку достижение перемирия выглядит маловероятным в ближайшей перспективе.

Шольц также подчеркнул, что введение миротворческих сил потребует согласования с Россией, что придает сложности реализации этой инициативы.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что партнерам целесообразнее инвестировать в поставку оружия для Вооруженных сил Украины, чем тратить ресурсы на организацию миротворческих миссий, требующих длительного времени для подготовки и согласования.

Вопрос миротворцев остается дискуссионным, ведь он поднимает как технические, так и политические аспекты, связанные с конфликтом между Украиной и Россией.

Портал "Комментарии" ранее писал, что участие немецких миротворцев в урегулировании войны в Украине, по словам кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца, возможно только с согласия России . Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подчеркнул, что любая миротворческая миссия должна базироваться на международно-правовом мандате, который, по его мнению, не может быть реализован без поддержки Кремля.