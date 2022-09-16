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Немцы забирают нефтеперерабатывающие заводы у россиян

Германия национализирует российское производство

сегодня, 10:40
Автор:

Slava Kot
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Точный план германской национализации компаний "Роснефти" станет известен в пятницу, но уже известно, что они разделят судьбу компании Gazprom Germania, которая стала принадлежать правительству Германии.

Немцы забирают нефтеперерабатывающие заводы у россиян

Немцы забирают нефтеперерабатывающие заводы у россиян. Фото с открытых источников

За данным Bloomberg министерство экономики Германии вместе с федеральным регулятором RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland GmbH возьмут на себя немецкие мощности с переработки сырой нефти. Национализация также охватит акции нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек представят детальный план национализации "Роснефти" на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 16 сентября. Это решение является реакцией на беспрецедентный энергетический кризис, вызванный войной в Украине.

С 5 декабря начнет действовать эмбарго Европейского Союза на импорт нефти из России. Транспортировка сырья по нефтепроводу "Дружба", который заканчивается в Шведте, Германия и откуда нефть попадает не только в Германию, но и в Чехию, будет прекращена. Ранее Хабек и Шольц сообщали, что не намерены использовать эмбарго.

В мае Хабек заявил, что готовятся альтернативные пути поставок сырья через город Росток на севере Германии и Гданьск в Польше. Таким образом, Германия начинает быть все менее зависимой от российских энергоресурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская компания "Нафтогаз" имеет планы обеспечить Европейский Союз газом. Для этого "Нафтогаз" просит инвестиций для развития компании.

Также "Комментарии" писали, что Польша требует репарации в Германии во время Второй мировой войны. Это связано с тем, что польское правительство считает, что немецкая сторона их не выплатила раньше.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-16/germany-takes-control-over-rosneft-s-three-german-oil-refineries?srnd=premium-uk
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