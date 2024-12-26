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Немецкие организации вдвое сократили объем пожертвований для Украины, - СМИ

Почти треть всех выплат по безработице в Германии идет на поддержку иностранцев

26 декабря 2024, 12:31
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Клименко Елена

За последние два года объем пожертвований, предоставленных гражданами Германии Украине, сократился в 25 раз.  

Немецкие организации вдвое сократили объем пожертвований для Украины, - СМИ

Бундестаг. Фото: slovoidilo

По информации организации, объединяющей более 20 благотворительных структур, в течение неполных 12 месяцев 2024 года было собрано всего €10 млн. Для сравнения, в первый год после начала полномасштабного вторжения России граждане Германии через Aktion Deutschland Hilft пожертвовали Украине более 250 млн евро.

Тело Райхенбах, руководитель Aktion Deutschland Hilft, отметил, что снижение объемов пожертвований обусловлено многочисленными мировыми кризисами, в частности, в Германии.

"Это также связано с экономической неопределенностью и страхами перед будущим, что заставляет людей больше сосредотачиваться на личных проблемах и заботах", — отметил он.

Организация Katastrophenhilfe в Берлине также отметила, что в 2024 году готовность жертвовать на помощь Украине значительно уменьшилась.

Валентина Собецкая, глава союза Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar из Людвигсгафена-на-Рейне, также обратила внимание на снижение количества пожертвований.

"Люди устали, и есть и другие факторы. Во-первых, возникло много новых благотворительных организаций. Во-вторых, из-за инфляции жизнь стала дороже, и люди пытаются экономить", — подчеркнула она.

Кроме того, стоит отметить, что почти треть всех выплат по безработице в Германии идет на поддержку иностранцев. уже достигла 12,2 млрд евро, что составляет более четверти всех расходов на пособие по безработице (42,6 млрд. евро).

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Источник: https://www.ard.de/
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