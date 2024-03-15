Немецкие шатания: в партии Шольца уже сейчас хотят заморозить войну в Украине

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Кравцев Сергей
Глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених во время дебатов в немецком парламенте относительно передачи Киеву ракет Taurus предложил "заморозить" войну в Украине. В своей речи политик обратил внимание на большую поддержку Украины со стороны Германии, которая значительно превышает поддержку других европейских стран. К слову, решение о передаче Украине ракет Taurus Бундестаг снова не поддержал. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BILD".
Глава парламентской группы СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених. Фото: из открытых источников
Мютцених поднял вопрос о том, не пора ли прекратить говорить о том, как вести войну, а вместо этого думать о том, как ее заморозить.
Депутат добавил, что Берлин и без Taurus делает больше всего для Украины после США. Это, по его словам, касается не только товаров военного назначения, но и гуманитарной помощи и помощи беженцам.
Кроме того, немецкий парламентарий похвалил своего однопартийца нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца за "ответственность, благоразумие и баланс".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 15 марта, посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. К переговорам, речь в которых пойдет о поддержке Украины, присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск. Тем временем Шольц в очередной раз высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Какие ожидания от грядущей встречи? Могут ли быть приняты какие-то кардинальные решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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