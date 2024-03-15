Немецкие шатания: в партии Шольца уже сейчас хотят заморозить войну в Украине

Глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених во время дебатов в немецком парламенте относительно передачи Киеву ракет Taurus предложил "заморозить" войну в Украине. В своей речи политик обратил внимание на большую поддержку Украины со стороны Германии, которая значительно превышает поддержку других европейских стран. К слову, решение о передаче Украине ракет Taurus Бундестаг снова не поддержал. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BILD".

Глава парламентской группы СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених. Фото: из открытых источников

Мютцених поднял вопрос о том, не пора ли прекратить говорить о том, как вести войну, а вместо этого думать о том, как ее заморозить.

"Я думаю, нам стоит сконцентрироваться на более важных вещах. Почему другие европейские страны не могут предоставить больше средств после всех заявлений? Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец? В октябре 2022 года американское правительство опасалось применения тактического ядерного оружия в Украине. Это должно заставить нас задуматься", — заявил политик.

Депутат добавил, что Берлин и без Taurus делает больше всего для Украины после США. Это, по его словам, касается не только товаров военного назначения, но и гуманитарной помощи и помощи беженцам.

Кроме того, немецкий парламентарий похвалил своего однопартийца нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца за "ответственность, благоразумие и баланс".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 15 марта, посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. К переговорам, речь в которых пойдет о поддержке Украины, присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск. Тем временем Шольц в очередной раз высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Какие ожидания от грядущей встречи? Могут ли быть приняты какие-то кардинальные решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



