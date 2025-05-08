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Немецкие войска в Украине: Мерц выступил с категорическим заявлением

Политик заверил в готовности продолжать поставлять военную помощь ВСУ

сегодня, 09:15
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Клименко Елена

Германия пока не рассматривает возможность направления своих военных в Украину в составе потенциальной миротворческой миссии, которая могла бы обеспечить безопасность после завершения боевых действий. Об этом заявил новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Welt.

Немецкие войска в Украине: Мерц выступил с категорическим заявлением

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Мерц подчеркнул, что нынешняя ситуация между Украиной и Россией еще очень далека от условий, при которых можно было бы обсуждать мирное соглашение или постконфликтные гарантии безопасности. По его мнению, пока рано говорить об участии Бундесвера в любых миротворческих операциях.

Сейчас, по словам канцлера, в центре внимания — вопрос возможного перемирия, недавно анонсированного Россией, но которое Украина категорически не поддержала. Мерц подчеркнул, что реальное прекращение огня должно быть долговременным, а не на несколько дней — именно этого должно потребовать мировое сообщество от Москвы.

"После этого, когда появятся четкие перспективы мира, мы должны вести диалог как в рамках ЕС, так и вместе с Украиной и Соединенными Штатами", — добавил немецкий лидер.   

Относительно альтернативных гарантий безопасности, Мерц отметил, что есть широкие возможности для дальнейшего укрепления обороноспособности ВСУ — в частности, благодаря поддержке США. Он убежден, что существуют эффективные способы обеспечения соблюдения условий перемирия и будущего мирного соглашения без физического присутствия немецких военных.

Напомним, подобную позицию ранее озвучил и президент Чехии Петр Павел, заявивший, что Прага не будет рассматривать возможность размещения миротворческого контингента на территории Украины, пока не будет достигнута мирная договоренность с РФ.

Как уже писали "Комментарии", новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина как политическую, так и военную.



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