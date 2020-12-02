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Главная Новости Мир Германия Немецкий автомобильный концерн выплатит по тысяче евро сотрудникам за удаленную работу
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Немецкий автомобильный концерн выплатит по тысяче евро сотрудникам за удаленную работу

Автогигант Daimler решил компенсировать неудобства от коронавируса - бонус получат 160 тыс. сотрудников

сегодня, 11:11
Автор:

Сергей Медведев

Пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой экономике. Целые отрасли терпят колоссальные убытки. Однако под удар попадают и рядовые граждане, которые из-за карантинных ограничений изменили условия работы. Обязанность придерживаться масочного режима, перевод на удаленную работу — все это несет определенный дискомфорт. К такому выводу пришло руководство немецкого автогиганта Daimler и решило поощрить своих сотрудников.

Немецкий автомобильный концерн выплатит по тысяче евро сотрудникам за удаленную работу

Сотрудники Daimler получат компенсацию за работу при эпидемии

Представитель компании объявил, что концерт выплатит работникам "коронный бонус", размер которого составит тысячу евро. Выплата производится для компенсации личных и экономических неудобств. Получить компенсацию смогут 160 тыс. сотрудников. Премию получат лишь немецкие работники.

Как сообщал портал "Комментарии", вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что миллион украинцев могут получить помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Чиновник отметил, что выплату могут получить сотрудники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности, такую как розничная торговля, временное размещение, демонстрация кинофильмов, деятельность по обеспечению блюдами и напитками, деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.  Михаил Федоров также подчеркнул, что анонсированная помощь будет выплачены единожды. Данную программу поддержки государства уже отправили на рассмотрение парламента.  


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Источник: https://www.reuters.com/article/idUSL8N2IH29G
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