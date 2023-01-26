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Немецкий депутат объясняет нерешительность правительства отправить танки в Украину

Депутат Бундестага Маркус Фабер объяснил, почему Германия не хотела отправлять танки Leopard 2 в Украину.

сегодня, 12:48
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Автор:

Slava Kot

Олаф Шольц и правительство Германии медлило отправить свои танки Leopard 2 в Украину. Однако в середине января Германия согласилась предоставить Украине необходимые танки. Член Бундестага Маркус Фабер объяснил, почему его страна проявляла такую нерешительность в своих действиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Немецкий депутат объясняет нерешительность правительства отправить танки в Украину

Депутат Бундестага Маркус Фабер. Фото из открытых источников

Первые сообщения о необходимости немецких танков для войны против российской агрессии украинские власти объявляли еще в марте прошлого года. Однако германское правительство не соглашалось принять такое решение. Но 25 января Олаф Шольц на утреннем заседании принял решение отправить в Украину 14 танков Leopard 2.

Член Бундестага Маркус Фабер объяснил, почему Германия медлила с таким решением. По мнению политика, его страна извлекла уроки после Второй мировой войны и стала пацифистской страной. Поэтому Германия не хотела отсылать танки в Украину.

"Чтобы изменить это отношение после российской агрессии, нам потребовалось достаточно много времени. Для некоторых это заняло больше времени, чем для других", – говорит Маркус Фабер.

Фабер является членом комитета по обороне Германии, предположил, что в стране существует разница между поколениями, что усложняет решение об отправке немецкой военной техники. Также член Бундестага добавил, что по его мнению, отправка танков Leopard 2 не приведет к эскалации между Германией и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол России в Берлине отреагировал на передачу Германией танков Leopard 2 в Украину.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Германии, который сказал, когда танки Leopard 2 попадут в Украину.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-could-make-final-push-on-invasion-anniversary-as-belarus-president-warned-over-joining-war-12541713
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