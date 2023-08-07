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Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет: подробности

Нардеп Егор Чернев анонсировал передачу Украине Германией дальнобойных ракет

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет: подробности

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus", – написал Чернев.


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Он уточнил, эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", – подчеркнул нардеп.

По его словам, теперь нужно дождаться официального решения и объявления его Берлином.                                                                                           

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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid0y9BtwjhrLi4Bki8CCyhqNzG76tTCNsMUz6sAiUVHsAHd8VNUQ8oFGiYJuqimLyNtl
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