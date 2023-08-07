Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет: подробности

Ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus", – написал Чернев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он уточнил, эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", – подчеркнул нардеп.

По его словам, теперь нужно дождаться официального решения и объявления его Берлином.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным CNN, Запад считает, что Путин будет продолжать войну против Украины, как минимум, до президентских выборов в США, которые намечены на осень 2024 года. В украинской разведке также подчеркивают, что хоть российский бюджет из-за санкций и войны испытывает серьезные проблемы, резервов у страны-агрессора еще хватает. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данные сообщения.

Также издание "Комментарии" сообщало — встреча в Саудовской Аравии: что стало самым болезненным для РФ – чего ждать дальше.



