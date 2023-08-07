Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет: подробности

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Кравцев Сергей
Ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал председатель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Ракета Taurus. Фото из открытых источников
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Он уточнил, эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.
По его словам, теперь нужно дождаться официального решения и объявления его Берлином.
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