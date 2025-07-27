Немецкий политик из скандальной AfD воевал за Украину: теперь его хотят выгнать из партии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Молодой политик ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тим Шрамм признался, что участвовал в боевых действиях против России как доброволец в украинской армии. Его смелая позиция, решительная критика российской политики и прямолинейная риторика повлекли за собой конфликт с руководством партии, которое уже инициировало его исключение.
Тим Шрамм. Фото из открытых источников
22-летний Шрамм занимает должность заместителя председателя AfD в Вуппертале, одном из крупнейших городов Северного Рейна-Вестфалии в Германии. Его участие в войне против России оказалось шоком для партийного руководства, особенно учитывая пророссийские настроения, царящие среди некоторых членов AfD.
Шрамм рассказал в интервью Nius.de, что впервые пытался присоединиться к Международному легиону в 2022 году, однако ему отказали по возрасту. Только в конце 2024 его приняли к территориальной обороне Украины.
Его решение было продиктовано не только соболезнованием Украине, но и глубоким убеждением в угрозе, которую представляет Россия для Европы.
Открытые антироссийские высказывания Шрамма вызвали негодование в рядах AfD. По информации изданий Welt и Nius.de, региональное правление партии в Северном Рейне-Вестфалии уже лишило его части полномочий и требует добровольного выхода из партии. Ему предложили подписать обязательство воздерживаться от дальнейших военных действий и публичных заявлений по войне до конца 2026 года, однако Шрамм отказался.
Особенно раздражительными для руководства AfD стали жесткие публичные заявления Шрамма. В социальных сетях появились фото из передовой, в том числе минометных снарядов с надписями: "Привет всем русофилам!" и "Идите вы! Привет из Вупперталя".
Тим Шрамм
В комментариях к прессе он также отметил, что хотел "показать средний палец пророссийским бумерам в AfD", которые, по его словам, зачитываются пророссийским праворадикальным журналом Compact и увлекаются кремлевской пропагандой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые стала лидером в рейтингах Германии.
Также "Комментарии" писали, что в Германии друзей Путина, прошедших в Бундестаг, признали экстремистами.