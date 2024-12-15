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Немецкий политик призвал признать Россию "победительницей" в войне против Украины

Тино Хрупалла также подверг сомнению целесообразность дальнейшего членства Германии в НАТО.

сегодня, 19:50
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Лиля Воробьева

Лидер партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла сделал скандальное заявление, призвав правительство Германии признать победу России в войне против Украины. Об этом политик заявил в интервью для издания Welt , которое цитирует n-tv .

Немецкий политик призвал признать Россию "победительницей" в войне против Украины

Тино Хрупалла (фото из открытых источников)

"Россия выиграла эту войну", — заявил Хрупалла, добавив, что "реальность догнала тех, кто говорит о победе Украины". В этой связи он призвал федеральное правительство достигать "прекращения войны".

Кроме того, Хрупалла выразил критику в адрес НАТО, обвинив Альянс в продвижении интересов США, что, по его словам, противоречит интересам Европы. Лидер AfD подчеркнул, что НАТО должно "учитывать и уважать интересы всех европейских стран, включая Россию".

Политик также подверг сомнению необходимость дальнейшего членства Германии в НАТО. "Если НАТО не способна этого обеспечить, Германии следует подумать, насколько полезен для нас этот Альянс", — подытожил Хрупалла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандидат в канцлеры ФРГ сделал скандальное заявление . Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и возможный преемник канцлера Германии Олафа Шольца заявил, что целью поддержки Германией Украины не является военная победа над Россией.

В интервью BILD Мерц отметил, что помощь Киеву предоставляется для того, чтобы Украина не проиграла войну, но не для того, чтобы выиграла ее. Он упомянул о выступлении канцлера Олафа Шольца, спустя три дня после начала российского вторжения в феврале 2022 года объявил о предоставлении Украине поддержки, но не поставил целью военную победу Украины.

Политик также убежден, что Украина никогда не сможет победить Россию в традиционном понимании. По его словам, целью должно быть восстановление суверенитета Украины и прекращение агрессии со стороны России. По мнению Мерца, необходимо сделать так, чтобы Россия поняла безнадежность продолжения войны.



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