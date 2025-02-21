Немецкий журнал выпустил новую обложку с преданным Зеленским (ФОТО)

Европа обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп может предать ее так же, как и Украину. В этой связи немецкий журнал Der Spiegel посвятил свою обложку теме украинско-американских отношений, сообщает "Главком" со ссылкой на издание.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На первой странице журнала изображен президент Украины Владимир Зеленский, а заглавие свидетельствует: "Предан. Сначала зеленый, а скоро и мы? Радикальный уход США от своих союзников".

В частности, опасения Европы по поводу второго президентского срока Трампа усиливаются на фоне его критических заявлений и обвинений в адрес Украины и ее руководства.

Der Spiegel не единственное издание, обращающееся к этой теме. Ранее американская консервативная газета The New York Post, известная тем, что ее часто читает Дональд Трамп, выпустила обложку, на которой изображен российский президент Владимир Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный в мире журнал показал обложку с худшим кошмаром Европы. Журнал The Economist опубликовал февральский выпуск с обложкой, на которой изображены российский диктатор Владимир Путин и сидящие за большим столом президент США Дональд Трамп. Это издание характеризует как "худший кошмар для Европы".

Как отмечают авторы, прошедшая неделя была темнейшей в Европе со времен падения "железного занавеса".



"Украина попадает в зависимость, Россия возвращается к нормальности, а при президентстве Дональда Трампа Америка уже не может быть надежным партнером для Европы в условиях военных конфликтов. Последствия для безопасности европейских стран являются серьезными, однако еще не осознаны их лидерами и народами. Старому континенту нужны новые подходы к применению жесткой силы". ется в статье.