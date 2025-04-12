Неожиданный удар в спину: ведущая страна выступила против членства Украины даже в ЕС

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина является неотъемлемой частью Европы, однако пока не видит возможности ее вступления в ЕС и НАТО. В то же время он подчеркнул: такая перспектива остается открытой после завершения войны. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

Фридрих Мерц

По словам канцлера, членство Украины в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе вполне возможно, но не в ближайшее время. Главным препятствием, по его словам, остается продолжающаяся война.

"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза", -

– сказал он.

Мерц также предостерег недооценку российской выносливости. Он подчеркнул, что война не завершится сама собой, и для достижения мира нужны усилия.

При этом следует отметить, что хотя членство в НАТО действительно предполагает отсутствие активной фазы боевых действий, юридических препятствий для вступления Украины в ЕС нет — присоединение возможно даже во время войны.

При этом ранее подобную позицию, как у Мерца, озвучивал и кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий. Он заявлял, что выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, ссылаясь на неурегулированные исторические вопросы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мерц ранее заявлял, что поставит ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину по ракетам Taurus для Украины. В частности, Фридрих Мерц в интервью Stern рассказал, что имеет другое мнение относительно ракет Taurus для Украины, чем Олаф Шольц, выступающий категорически против такой помощи. По словам Мерца, он поставит Путину ультиматум.



