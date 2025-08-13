Несмотря на отрицание Зеленского: Мерц заявил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы

Украина готова к обсуждению территориальных вопросов, однако юридическое признание российского суверенитета над оккупированными территориями не рассматривается. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фридрих Мерц (фото из открытых источников)

Он кратко изложил содержание телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором также принимали участие другие европейские лидеры. По словам Мерца, Трампу подчеркнули, что, прежде всего, необходимо установить режим прекращения огня на фронте, а уже после этого стороны смогут работать над долгосрочным соглашением по завершению войны.

"Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но отправной точкой должна быть линия фронта. И признание российской оккупации не предмет обсуждения", — отметил Мерц.

Канцлер также сообщил, что американскому лидеру изложили ряд ключевых позиций, которые придерживаются Украина и европейские партнеры. В частности, Киев должен быть участником переговоров, если после встречи на Аляске процесс продолжится. Мерц добавил, что украинская армия должна сохранить способность защищать государство, а также подчеркнул необходимость обеспечения для Украины "жизнеспособных долгосрочных гарантий безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский в публичных комментариях отметил, что Украина не будет отступать и не будет передавать россиянам свои территории в обмен на прекращение боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "Мы-Украина" прокомментировал анонсированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Он подчеркнул, что обсуждение Украины без участия Киева невозможно, и выразил уверенность, что президент США это понимает.

По словам главы государства, переговоры между лидерами США и России могут иметь значение для их двусторонних отношений, однако какие-либо решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее представителей. Зеленский подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе четкая и неизменная. Кроме того, он сообщил о планах проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров, в которой примет участие Украина. Дата проведения этого мероприятия пока еще не определена.