Новые поставки ПВО и бронетехники для Украины: глава Минобороны Германии сделал важное заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи Контактной группы в Рамштайне объявил о новых поставках в Украину современным системам ПВО, а также боевых машин и техники пехоты.

Борис Писториус. Фото: Reuters

Писториус подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии вне зависимости от результатов предстоящих выборов в стране, которые состоятся 23 февраля.

Министр также отметил, что техника, изначально предназначенная для немецкой армии, теперь будет передана Украине. Кроме того, Писториус сообщил о продолжении обучения украинских военных в Германии, с целью подготовки 10 тысяч солдат в течение этого года.

В ближайшие недели Германия также переместит в Польшу две системы ПВО Patriot и 200 солдат, которые будут подчинены НАТО и будут работать на охрану большого логистического хаба для поддержки Украины.

Напомним, что 9 января в Германии проходит заседание партнеров Украины в рамках Рамштайн, которое предусматривает дальнейшую поддержку Украины на долгосрочную перспективу.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден готовится объявить новые санкции против России перед инаугурацией Дональда Трампа.

Основной целью заседания Рамштайн является разработка стратегии для укрепления обороноспособности Украины с фокусом на создание мощных оборонных сил до 2027 года.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Министр обороны Германии Борис Писториус может представить себе немецких солдат в Украине, но лишь при условии прекращения огня. Он подчеркнул, что хотел бы четко и окончательно прояснить позицию правительства Германии: пока война в Украине не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Пока нет ясности, когда может наступить перемирие или мир.