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Новый канцлер Германии собирается звонить Трампу: к чему хочет призвать США

Новый канцлер Германии собирается позвонить по телефону Трампу 8 мая

сегодня, 13:26
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Недилько Ксения

Только вступив в должность канцлера Германии, Фридрих Мерц делает жесткие заявления в адрес США. В интервью ZDF канцлер сказал, что американское правительство распространяет абсурдные представления о Германии. Он хочет позвонить по телефону Дональду Трампу 8 мая и "говорить с ним откровенно":

Новый канцлер Германии собирается звонить Трампу: к чему хочет призвать США

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц

"Я хотел бы побуждать и призвать американское правительство разрешить внутренней политике Германии оставаться внутренним делом и в значительной степени воздерживаться от этих партийно-политических оценок. […] В четверг я поговорю по телефону с американским президентом".

Критикуя американское вмешательство, Мерц ссылался на поддержку правительством США партии АдГ и критику решения Федерального ведомства по защите конституции.

В отличие от США относительно Польши и Франции высказывания и намерения канцлера — явно дружеские. Сегодня Мерц отправится в Париж и Варшаву. С президентом Эмманюэлем Макроном ожидается рабочая встреча с обсуждением энергетической политики; с польским премьер-министром Дональдом Туском – развитие диалога об укреплении польско-германских отношений. Мерц хотел бы вывести их на новую основу посредством договора о дружбе.

Напомним, новый канцлер Германии был избран со второй попытки вчера, 6 мая, за его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316.

Первая попытка голосования провалилась.                                                                                                                                                  



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