Новый канцлер Германии собирается звонить Трампу: к чему хочет призвать США

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Недилько Ксения
Только вступив в должность канцлера Германии, Фридрих Мерц делает жесткие заявления в адрес США. В интервью ZDF канцлер сказал, что американское правительство распространяет абсурдные представления о Германии. Он хочет позвонить по телефону Дональду Трампу 8 мая и "говорить с ним откровенно":
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц
"Я хотел бы побуждать и призвать американское правительство разрешить внутренней политике Германии оставаться внутренним делом и в значительной степени воздерживаться от этих партийно-политических оценок. […] В четверг я поговорю по телефону с американским президентом".
Критикуя американское вмешательство, Мерц ссылался на поддержку правительством США партии АдГ и критику решения Федерального ведомства по защите конституции.
В отличие от США относительно Польши и Франции высказывания и намерения канцлера — явно дружеские. Сегодня Мерц отправится в Париж и Варшаву. С президентом Эмманюэлем Макроном ожидается рабочая встреча с обсуждением энергетической политики; с польским премьер-министром Дональдом Туском – развитие диалога об укреплении польско-германских отношений. Мерц хотел бы вывести их на новую основу посредством договора о дружбе.
Напомним, новый канцлер Германии был избран со второй попытки вчера, 6 мая, за его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316.
Первая попытка голосования провалилась.
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