Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал предложение правительства о выделении Украине дополнительных 3 миллиардов евро. Как сообщают западные СМИ, решение остановить процесс принятия финансовой помощи было принято лично Шольцом. При этом, как отметил в эфире 24 канала эксперт по международным вопросам Александра Краева, этот шаг напрямую связан с подготовкой к предстоящим выборам в Германии. В 2025 году страна будет выбирать нового канцлера, и политики начали более активно учитывать настроения избирателей.

Олаф Шольц

В частности, как считает эксперт, Шольц пытается позиционировать себя как лидера, ориентированного на внутренние вопросы и экономическое воздержание. "заигрывать" с избирателями, поддерживающими мирные переговоры и прекращение огня, не осознавая всей глубины конфликта между Украиной и Россией.

Эксперт отмечает, что рядовой немецкий избиратель не всегда понимает природу русско-украинской войны.

"Они верят, что с россиянами можно помириться, и хотят, чтобы Украина начала это делать. А что касается Шольца, то я бы назвал его "тем, кто понимает Москву". Он якобы ставит себя на их место и пытается осознать, почему россияне так ведут себя", — подчеркнул Краев.

Впрочем, уверен эксперт, такая позиция не только не решает проблемы, но и дает Кремлю возможность продолжать агрессию. По его мнению, Шольц не играет на руку Москве, но его нерешительность и попытки понять позицию России фактически создают для нее благоприятные условия.

Это изменение риторики совпадает с общей тенденцией политиков, которые перед выборами пытаются избегать длительных обязательств в международной политике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Олаф Шольц блокирует новый пакет помощи Украине.



