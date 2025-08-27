О мире больше речь не идет: ведущая страна ЕС вовсю готовится к войне

Германия готовит законопроект о военной службе, который может вернуть обязательный призыв. Власти стремятся увеличить численность армии на фоне угроз со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца 27 августа даст свое согласие на законопроект, направленный на усиление набора в вооруженные силы. Этот шаг связан с новыми угрозами безопасности после вторжения России в Украину.

Военная служба пока останется добровольной, но в проекте предусмотрена возможность возобновления обязательного призыва, при нехватке личного состава. Это станет обратным шагом к решению 2011 года, когда призыв был приостановлен. Закон может вступить в силу уже в январе после одобрения парламентом.

Документ предусматривает увеличение численности войск примерно на 180 тысяч — до 460 тысяч человек. Из них не менее 260 тысяч должны составить действующие военнослужащие и около 200 тысяч резервистов.

Согласно плану, 18-летние мужчины будут обязаны заполнять анкету о состоянии здоровья, навыках и готовности к службе. Это должно стимулировать интерес к Бундесверу.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что правительство намерено сделать военную службу достаточно привлекательной, чтобы избежать обязательного призыва.

"Это не о том, чтобы отправлять кого-то на передовую, совсем наоборот", — сказал Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk.

"Сильный Бундесвер в составе НАТО способствует сдерживанию, чтобы никто не должен был идти на войну. Речь идет о том, чтобы отпугнуть тех, кто может на нас напасть", – подчеркнул глава Минобороны.

