Обещания будут выполнены: Минобороны Германии подтвердило намерение продлить военную помощь Украине

Германия продолжит оказывать Украине военную помощь в виде техники и материалов в течение 2025 года и в дальнейшем, согласно ранее взятым обязательствам. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны ФРГ Митко Мюллер на брифинге, информирует Укринформ.

Фото: Deutsche Welle

Мюллер подчеркнул, что поставки вооружений планируются заранее и напомнил, что в рамках этих поставок в Украину регулярно направляются грузовики с военными материалами. По словам генерал-майора Кристиана Фрейдинга, руководителя специального штаба по Украине при Минобороны Германии, грузы с вооружением и материалами постоянно отправляются в Украину.

В 2024 году Германия передала Украине военной техники и оборудование на сумму около 8 миллиардов евро, и в этом году планируется продление поставок в соответствии с обязательствами, включая дополнительные системы ПВО, бронемашины, артиллерию и другую технику. Мюллер добавил, что Германия вместе с международными партнерами нацелена на поддержку ВСУ в средне- и долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности и защиты территории Украины. В частности, в рамках формата "Рамштайн" продолжается сотрудничество в рамках созданных "коалиций возможностей".

Мюллер также анонсировал, что следующее заседание формата "Рамштайн", которое состоится 9 января на базе BBC США в Германии, станет последним с участием нынешней администрации США, в том числе министра обороны Ллойда Остина.

Он отметил, что хотя солдаты Бундесвера не участвуют в боевых действиях в Украине, представители Минобороны Германии иногда посещают страну.

Ранее портал "Комментарии" писал, что США обеспечат Украину всем необходимым, чтобы воевать в течение 2025 года, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.