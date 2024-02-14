Один из союзников Украины пообещал увеличить помощь в разы. Как это поможет ВСУ

Борис Писториус сообщил, что в бюджете Германии на 2024 год предусмотрено 3,5 млрд. евро на боеприпасы. Министр ожидает, что это позволит поставить Украине в три-четыре раза больше артиллерийских боеприпасов по сравнению с 2023 годом.

Борис Писториус

"Мы будем продолжать наращивать мощности. Результат войны в Украине в конце концов будет определяться "на конвейере" в странах-производителях",

– сказал Писториус.

Писториус заявил, что будет поддерживать "любую опцию, которая позволит обеспечить разумное и должное финансирование на оборону".

"Например, если мы докупим очень необходимое вооружение – от самоходных гаубиц до ЗРК Patriot – долгосрочные затраты на обслуживание тоже возрастут",

– сказал Писториус.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Швеции производитель боеприпасов Nammo запускает производство снарядов для Украины в пять смен. Таким образом предприятие фактически будет производить боеприпасы для Украины на протяжении всех суток. При этом известно, что производство на предприятии Nammo удвоилось с 2022 года. Однако этого все равно недостаточно, чтобы компенсировать расходы боеприпасов по Украине. Достичь нужных объемов производства в Nammo планируют за несколько лет.

Также "Комментарии" рассказывали, что 14 февраля проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". На нем глава Пентагона Ллойд Остин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и заверил, что Запад не оставит без поддержки Украину. Остин сообщил, что участники формата "Рамштайн" продолжают посылать Украине безопасность для борьбы на поле боя. По его словам, союзники строят коалиции возможностей для долгосрочной безопасности Украины. Также внимание уделяется подотчетности помощи, оказываемой Украине.





