Официальный Берлин призывает своих граждан покинуть Россию

Как передает издание "Комментарии", на сайте Министерства иностранных дел Германии появилось сообщение с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в РФ. При этом, несмотря на то, что Россия ведет агрессивную вону против Украины уже почти год, ранее таких заявлений официальный Берлин не публиковал.

Германия. Фото: из открытых источников

При этом в главном внешнеполитическом ведомстве ФРГ уточнили, что больше всего нежелательно оставаться в расположенных недалеко от Украины Ростовской, Краснодарской, Курской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях.

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Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мероприятий.

"Граждане с двойным гражданством (России и Германии — ред.) должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", — говорится в сообщении.

В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".

Ранее подобное заявление выпустил Госдепартамент США.

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