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Официальный Берлин призывает своих граждан покинуть Россию

В ФРГ считают, что находиться в РФ становится крайне небезопасно

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", на сайте Министерства иностранных дел Германии появилось сообщение с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в РФ. При этом, несмотря на то, что Россия ведет агрессивную вону против Украины уже почти год, ранее таких заявлений официальный Берлин не публиковал.

Официальный Берлин призывает своих граждан покинуть Россию

Германия. Фото: из открытых источников

При этом в главном внешнеполитическом ведомстве ФРГ уточнили, что больше всего нежелательно оставаться в расположенных недалеко от Украины Ростовской, Краснодарской, Курской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях.


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Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мероприятий.

"Граждане с двойным гражданством (России и Германии — ред.) должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", — говорится в сообщении.

В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".

Ранее подобное заявление выпустил Госдепартамент США.

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Источник: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/russischefoederationsicherheit/201536#content_0
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