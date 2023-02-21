Официальный Берлин призывает своих граждан покинуть Россию

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", на сайте Министерства иностранных дел Германии появилось сообщение с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в РФ. При этом, несмотря на то, что Россия ведет агрессивную вону против Украины уже почти год, ранее таких заявлений официальный Берлин не публиковал.
Германия. Фото: из открытых источников
При этом в главном внешнеполитическом ведомстве ФРГ уточнили, что больше всего нежелательно оставаться в расположенных недалеко от Украины Ростовской, Краснодарской, Курской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях.
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Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мероприятий.
В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".
Ранее подобное заявление выпустил Госдепартамент США.
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