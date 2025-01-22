Он не может быть в восторге: Трамп сделал новое заявление о Путине

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение войны разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп отметил, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб России. Он подчеркнул экономические проблемы, в частности инфляцию, которая приближается к 10%.
Он также вскользь упомянул о потерях России в войне.
Трамп в частности сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения конфликта, отметив, что детали встречи пока согласовываются. Но при этом намекнул, что это может произойти "очень скоро".
Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины.
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