Он не может быть в восторге: Трамп сделал новое заявление о Путине

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение войны разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку", – отметил президент.

Трамп отметил, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб России. Он подчеркнул экономические проблемы, в частности инфляцию, которая приближается к 10%.

"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию", – сказал глава Белого дома.

Он также вскользь упомянул о потерях России в войне.

Трамп в частности сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения конфликта, отметив, что детали встречи пока согласовываются. Но при этом намекнул, что это может произойти "очень скоро".

"Он не может быть в восторге, – сказал Трамп о Путине. "У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", – добавил он.

Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины.

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