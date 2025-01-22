logo

BTC/USD

105531.38

ETH/USD

3321.73

LTC/USD

117.37

USD/UAH

42.50

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Он не может быть в восторге: Трамп сделал новое заявление о Путине
commentss НОВОСТИ Все новости

Он не может быть в восторге: Трамп сделал новое заявление о Путине

Трамп призвал Путина заключить соглашение для прекращения войны в Украине

сегодня, 06:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение войны разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.

Он не может быть в восторге: Трамп сделал новое заявление о Путине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку", – отметил президент.

Трамп отметил, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб России. Он подчеркнул экономические проблемы, в частности инфляцию, которая приближается к 10%.

"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию", – сказал глава Белого дома.

Он также вскользь упомянул о потерях России в войне.

Трамп в частности сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения конфликта, отметив, что детали встречи пока согласовываются. Но при этом намекнул, что это может произойти "очень скоро".

"Он не может быть в восторге, – сказал Трамп о Путине. "У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", – добавил он.

Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз планирует провести переговоры с официальными лицами США, чтобы обсудить требования Дональда Трампа покупать больше американского топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, пишет Politico.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости