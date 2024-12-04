Отправка немецких войск в Украину: Шольц выступил с заявлением

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока рано говорить об отправке немецких миротворческих сил в Украину. По словам Шольца, он пока исключает возможность отправить немецкие войска в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц по возвращении из Украины выступил в немецком Бундестаге, где сделал несколько заявлений о войне в Украине, в частности, прокомментировал слова министерши иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая не исключила миротворческой миссии в Украине с участием немецких сил.

"Пока рано говорить на тему отправления миротворческих сил в Украину", — сказал Шольц.

Также Шольц добавил, что пока не позволит Украине наносить удары вглубь территории РФ и не поставит дальнобойные ракеты Taurus, которые неоднократно просил Киев.

"Я буду продолжать делать все, чтобы не дойти до эскалации и войны между Россией и НАТО. Поэтому мое решение неизменно, я считаю его правильным: мы не позволим бить мощным оружием, которое мы передали вглубь России, и это касается также дальнобойных ракет, о которых здесь так много говорят", — сказал Шольц.

Напомним, что команда Трампа неоднократно озвучивала разные планы окончания войны или временного перемирия. Одним из них является создание в Украине нейтральной зоны, которая могла бы контролироваться международными силами, однако без участия США. Возможное уменьшение помощи Украине от США возобновило разговоры о возможности привлечения западных войск в Украину. Такие переговоры состоялись между лидерами Франции и Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили о необходимости Украины принять перемирие. Однако уполномоченный по восстановлению Украины Павел Коваль объясняет, что перемирие должно сохранить санкции против России, движение Украины в ЕС и НАТО, а также не должно отдать России украинские оккупированные территории.

Также "Комментарии" писали, что Кремль назвал условие размещения западных миротворцев в Украине.