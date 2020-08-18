Падение воздушного шара в Германии: людей разбросало по деревьям (видео)

В Германии произошла авиакатастрофа. Как сообщает сегодня издание Merkur, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упал воздушный шар, на борту которого было восемь человек.

Сообщается, что трагедия случилась, когда шар уже шел на посадку. В результате сильного ветра корзину резко потянуло вниз, и воздушное судно застряла в ветвях деревьев близ железнодорожных путей. В результате, люди повисли на деревьях, и их снимали более сотни спасателей. Семерым пассажирам воздушного шара удалось выжить, однако двое из них находятся в тяжелом состоянии. Восьмой - пилот - увы, скончался.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в горах Турции разбился военный самолет-разведчик, на борту которого находилось семь человек. К сожалению, выжить никому не удалось. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в военном самолете было 2 пилота и 5 сотрудников разведслужбы, которые три дня кряду совершали полеты в провинциях Ван и Хаккари. Трагедия произошла на высоте 2200 метров на горе Артос.

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