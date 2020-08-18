kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12265.31

ETH/USD

430.83

LTC/USD

66.93

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Германия Падение воздушного шара в Германии: людей разбросало по деревьям (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Падение воздушного шара в Германии: людей разбросало по деревьям (видео)

Пострадавших пытались спасти более сотни спасателей

сегодня, 10:24 comments1139
Автор:

Елена Волкова

В Германии произошла авиакатастрофа. Как сообщает сегодня издание Merkur, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упал воздушный шар, на борту которого было восемь человек.

Падение воздушного шара в Германии: людей разбросало по деревьям (видео)

Сообщается, что трагедия случилась, когда шар уже шел на посадку. В результате сильного ветра корзину резко потянуло вниз, и воздушное судно застряла в ветвях деревьев близ железнодорожных путей. В результате, люди повисли на деревьях, и их снимали более сотни спасателей. Семерым пассажирам воздушного шара удалось выжить, однако двое из них находятся в тяжелом состоянии. Восьмой - пилот - увы, скончался.

Ранее "Комментарии" сообщали, что  в горах Турции разбился военный самолет-разведчик, на борту которого находилось семь человек. К сожалению, выжить никому не удалось. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в военном самолете было 2 пилота и 5 сотрудников разведслужбы, которые три дня кряду совершали полеты в провинциях Ван и Хаккари. Трагедия произошла на высоте 2200 метров на горе Артос. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!