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Пара занималась сексом в церкви и снимала это на телефон

В Германии произошел курьезный случай с парой, которая на телефон снимала, как занимается сексом в церкви на алтаре.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Пара германских туристов посетила местную церковь и занялись в ней сексом. Свой половой акт они зафиксировали на телефон. О курьезном случае стало известно, когда полиция проверила телефон мужчины после обвинений женщины в домашнем насилии.

Пара занималась сексом в церкви и снимала это на телефон

Пара в Германии занималась сексом в церкви. Фото из открытых источников

В июле прошлого года 39-летний мужчина и его женщина из Розенгайма отправились в город Шехен. Во время поездки они решили посетить храм XV века. Именно в этой церкви пара занялась сексом на алтаре и сняла это на телефон.


Инцидент получил огласку, когда женщина обратилась в полицию с заявлением об избиении и угрозами об убийстве со стороны ее мужа. Следователи впоследствии изъяли телефон у мужчины и нашли фото курьезного случая, где пара занималась сексом в церкви. Также правоохранители установили, что мужчина грабил туристов в кемпинге.

Полиция Германии сообщила, что ему грозит суд из-за мошенничества и нарушения религиозных обрядов. Жена мужчины была оштрафована за секс в церкви, после чего она решила отказаться от своих свидетельств о домашнем насилии. Женщина также рассказала, что будет ждать мужчину после того, как он выйдет из тюрьмы. Ему грозит три года из-за "препятствования исповеданию религии".

Как сообщают немецкие СМИ, алтарь церкви был осквернен действиями пары, которая занималась сексом и требует повторного освящения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что издание People назвало самого сексуального мужчину в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о сексологине, которая разрушила 5 мифов о сексе, которые до сих пор популярных среди украинцев.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/bayern/prozess-sex-kirche-traunstein-altar-entweiht-1.6307653
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Обсуждения

ufo

сегодня, 18:40

Тю, так бог же сам, вроде, говорил "плодитесь и размножайтесь". Они и поступили, как бог велел. За что ж штрафовать?


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