Пара занималась сексом в церкви и снимала это на телефон

Пара германских туристов посетила местную церковь и занялись в ней сексом. Свой половой акт они зафиксировали на телефон. О курьезном случае стало известно, когда полиция проверила телефон мужчины после обвинений женщины в домашнем насилии.



Пара в Германии занималась сексом в церкви. Фото из открытых источников

В июле прошлого года 39-летний мужчина и его женщина из Розенгайма отправились в город Шехен. Во время поездки они решили посетить храм XV века. Именно в этой церкви пара занялась сексом на алтаре и сняла это на телефон.

Инцидент получил огласку, когда женщина обратилась в полицию с заявлением об избиении и угрозами об убийстве со стороны ее мужа. Следователи впоследствии изъяли телефон у мужчины и нашли фото курьезного случая, где пара занималась сексом в церкви. Также правоохранители установили, что мужчина грабил туристов в кемпинге.

Полиция Германии сообщила, что ему грозит суд из-за мошенничества и нарушения религиозных обрядов. Жена мужчины была оштрафована за секс в церкви, после чего она решила отказаться от своих свидетельств о домашнем насилии. Женщина также рассказала, что будет ждать мужчину после того, как он выйдет из тюрьмы. Ему грозит три года из-за "препятствования исповеданию религии".

Как сообщают немецкие СМИ, алтарь церкви был осквернен действиями пары, которая занималась сексом и требует повторного освящения.

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