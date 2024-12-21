Писториус может представить себе немецких солдат в Украине: но есть одно условие

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус может представить себе немецких солдат в Украине, но только при условии прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Писториус сделал в интервью Funke Media Group.
Миротворцы в Украине. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны Германии подчеркнул, что он хотел бы четко и окончательно прояснить позицию правительства Германии: пока война в Украине не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Пока же нет ясности, когда может наступить перемирие или мир.
В конце концов, решение все равно будет принимать парламент, добавил Писториус.
Отвечая на вопрос об участии западных солдат в возможной миротворческой миссии в Украине, канцлер Олаф Шольц недавно заявил, что всегда нужно действовать в правильном порядке. Украина должна сначала определить для себя, каковы ее цели в отношении мира, который не является продиктованным.
Читайте также на портале "Комментарии" — страны Европейского Союза окончательно разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США. В свою очередь украинские власти говорят, что, если Европа не предоставит в координации с США гарантии безопасности, то они будут "недостаточными". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times.
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