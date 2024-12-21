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Писториус может представить себе немецких солдат в Украине: но есть одно условие

Борис Писториус подчеркнул, что Германия, как крупнейшая страна в Европе, не может быть не вовлеченной в то, что происходит в Украине

сегодня, 10:05
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Кравцев Сергей

Министр обороны Германии Борис Писториус может представить себе немецких солдат в Украине, но только при условии прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Писториус сделал в интервью Funke Media Group.

Писториус может представить себе немецких солдат в Украине: но есть одно условие

Миротворцы в Украине. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что он хотел бы четко и окончательно прояснить позицию правительства Германии: пока война в Украине не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Пока же нет ясности, когда может наступить перемирие или мир.

"Например, будет ли существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", – задается вопросом министр обороны.

В конце концов, решение все равно будет принимать парламент, добавил Писториус. 

"Но ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не может стоять в стороне и оставаться невовлеченной", – заявил он.

Отвечая на вопрос об участии западных солдат в возможной миротворческой миссии в Украине, канцлер Олаф Шольц недавно заявил, что всегда нужно действовать в правильном порядке. Украина должна сначала определить для себя, каковы ее цели в отношении мира, который не является продиктованным.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Европейского Союза окончательно разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США. В свою очередь украинские власти говорят, что, если Европа не предоставит в координации с США гарантии безопасности, то они будут "недостаточными". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times.




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