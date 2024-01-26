Писториус отреагировал на критику Кулебы о западных поставках снарядов Украине

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус отверг слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что КНДР более эффективно поставляет России артиллерийские боеприпасы, чем Запад – Украине. Как передает портал "Комментарии", свою позицию глава Минобороны ФРГ озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Он не согласился с тем, что западные партнеры делают меньше, чем могли бы, подчеркнув, что "дело не в силе воли".
Борис Писториус также назвал несправедливой критику в адрес Германии относительно поставок вооружений, особенно на фоне других европейских стран, которые много заявляли, но передали Украине меньше.
По его словам, в настоящее время Берлин столкнулись с трудностями, связанными с тем, что производство не может идти в ногу со временем так быстро, как нужно.
Отметим, в этом же интервью Борис Писториус назвал ситуацию на фронте в Украине тупиковой.
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