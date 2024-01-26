Писториус отреагировал на критику Кулебы о западных поставках снарядов Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что КНДР более эффективно поставляет России артиллерийские боеприпасы, чем Запад – Украине. Как передает портал "Комментарии", свою позицию глава Минобороны ФРГ озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Это заявление Кулебы... А он склонен к поляризации и преувеличению. Это его право в ситуации, в которой находится его страна. Но я вижу северокорейские поставки в несколько ином свете. Это может быть количество, но качество – на совсем другом уровне", – заявил Писториус.

Он не согласился с тем, что западные партнеры делают меньше, чем могли бы, подчеркнув, что "дело не в силе воли".

"Нет, это не так. Мы делаем то, что должны. Мы идем до предела того, что оправданно из соображений нашей безопасности", – подчеркнул министр.

Борис Писториус также назвал несправедливой критику в адрес Германии относительно поставок вооружений, особенно на фоне других европейских стран, которые много заявляли, но передали Украине меньше.

"Я могу сказать, что Германия сейчас практически ежедневно отправляет грузы через границу с чем-то, с оружием, с боеприпасами, даже небольшими партиями, когда они прибывают, просто для того, чтобы иметь возможность быстро помочь", – указал министр.

По его словам, в настоящее время Берлин столкнулись с трудностями, связанными с тем, что производство не может идти в ногу со временем так быстро, как нужно.

Отметим, в этом же интервью Борис Писториус назвал ситуацию на фронте в Украине тупиковой.

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