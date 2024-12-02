Почему на самом деле Шольц прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Вопрос передачи Украине ракет TAURUS от Германии остается нерешенным, а длительная пауза в военной помощи оказывает негативное влияние на имидж канцлера Олафа Шольца. По идее, накануне выборов он решил усилить свои позиции, совершив визит в Киев.

Шольц и Путин

Такое мнение высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире 24 Канала. Он отметил, что визит Шольца – это попытка показать, что Германия остается союзником Украины и готова оказывать поддержку.

Эксперт подчеркнул, что Германия является основной экономикой Европейского Союза и ее политику определяет Шольц. Политолог предположил, что после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для баланса ему нужно было сделать шаг в направлении Украины.

"Думаю, что после звонка Путину нужно было определенным образом для баланса сделать ход в другую сторону для демонстрации лучших отношений с Украиной. Поэтому этот визит состоялся", – подчеркнул Усс.

При этом эксперт напомнил, что Шольц посещал Украину в 2022 году, но весь 2023 и 2024 год воздерживался от визитов. Учитывая предстоящие выборы, канцлеру необходимо укреплять свой рейтинг, используя "украинский вопрос".

Усс считает, что Шольцу нужно создать позитивный пиар на тему Украины, ведь существует риск, что оппозиция может перехватить инициативу и взять себе украинскую карту.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший 2 декабря с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро. Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим поклонником Украины в Европе".





